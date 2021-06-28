Потоп в Крыму
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Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа
Прием заявлений на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения в Крыму прекратится 30 июня.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня», – написал Аксенов.
Он отметил, что речь идет как о выплатах разовой материальной помощи, так и о выплатах по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, а также компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля.
Ранее сообщалось, что власти Ялты завершают прием заявок на компенсации от пострадавших во время наводнения. По состоянию на 25 июня в Ялте приняли 612 обращений, из них 422 – по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилью. Еще 108 обращений по поврежденным автомобилям и 82 – от представителей бизнеса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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