Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +25
море +22

Потоп в Крыму

Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа

15:48 понедельник, 28 июня 2021

Прием заявлений на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения в Крыму прекратится 30 июня.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов. 

«Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня», – написал Аксенов.

Он отметил, что речь идет как о выплатах разовой материальной помощи, так и о выплатах по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, а также компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля.

Ранее сообщалось, что власти Ялты завершают прием заявок на компенсации от пострадавших во время наводнения. По состоянию на 25 июня в Ялте приняли 612 обращений, из них 422 – по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилью. Еще 108 обращений по поврежденным автомобилям и 82 – от представителей бизнеса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт рассказал о легализации биткойна в Крыму. В начале года в России вступил в силу закон о цифровых активах. Новые правила легализовали криптовалюту, но запретили ее использование в России и, в частности, Крыму.

Когда в Крыму начнут выплачивать компенсации ущерба от ЧС. С 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе.

Годовая инфляция в мае увеличилась в Крыму на 6,5 процентов. На инфляцию в регионе главным образом оказали влияние федеральные факторы временного характера: сохраняющийся рост издержек производителей в совокупности с ограничением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также рост спроса на внутренний туризм.

Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму. Страховые организации не выплатят компенсации владельцам утонувших машин после потопов в Крыму, если они не застрахованы по КАСКО.

Власть
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.

Коронавирус в Крыму
В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях

В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях

Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб

В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.

26 июня

Потоп в Крыму
Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля

Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля

Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации