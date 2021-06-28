Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Крокодил из Ялты Доктор Хауз после потопа не ест неделю ● Решение об открытии движения в центре Ялты будет принято сегодня ● Аксенов назвал «недостаточным» темп уборки пострадавшей от затопления Керчи ● Власти Ялты хотят снести дома у русел рек ● Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение
В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии
фото © m24.ru
В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды.
Об этом в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.
За минувшую неделю Ялту дважды затапливало из-за сильных дождей. В первый раз стихия обрушилась на город , а второй – . В результате непогоды оказались затопленными сразу несколько районов города, туда переброшены силы и средства .
По словам Янины Павленко сегодня погода тоже вызывает опасения: на улице идет небольшой дождь.
«Погода у нас не очень – моросит дождь, однако ситуация в регионе стабильная, процессы под контролем. Мы продолжаем работать, сейчас усилено занимаемся подведением итогов, подсчитываем, какой ущерб нанес потоп нашему прекрасному городу», - сказала глава Ялты.
Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован список районов, признанных пострадавшими от наводнения.
«Мы опубликуем список улиц и объектов, которые признаны пострадавшими в результате ЧС», - сказала Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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