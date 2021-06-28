В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии

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В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды.

Об этом в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

За минувшую неделю Ялту дважды затапливало из-за сильных дождей. В первый раз стихия обрушилась на город , а второй – . В результате непогоды оказались затопленными сразу несколько районов города, туда переброшены силы и средства .

По словам Янины Павленко сегодня погода тоже вызывает опасения: на улице идет небольшой дождь.

«Погода у нас не очень – моросит дождь, однако ситуация в регионе стабильная, процессы под контролем. Мы продолжаем работать, сейчас усилено занимаемся подведением итогов, подсчитываем, какой ущерб нанес потоп нашему прекрасному городу», - сказала глава Ялты.

Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован список районов, признанных пострадавшими от наводнения.

«Мы опубликуем список улиц и объектов, которые признаны пострадавшими в результате ЧС», - сказала Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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