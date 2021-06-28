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Потоп в Крыму

В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии

12:38 понедельник, 28 июня 2021
Ялта
В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии

фото © m24.ru

В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды.

Об этом в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

За минувшую неделю Ялту дважды затапливало из-за сильных дождей. В первый раз стихия обрушилась на город , а второй – . В результате непогоды оказались затопленными сразу несколько районов города, туда переброшены силы и средства .

По словам Янины Павленко сегодня погода тоже вызывает опасения: на улице идет небольшой дождь.

«Погода у нас не очень – моросит дождь, однако ситуация в регионе стабильная, процессы под контролем. Мы продолжаем работать, сейчас усилено занимаемся подведением итогов, подсчитываем, какой ущерб нанес потоп нашему прекрасному городу», - сказала глава Ялты.

Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован список районов, признанных пострадавшими от наводнения.

«Мы опубликуем список улиц и объектов, которые признаны пострадавшими в результате ЧС», - сказала Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Ялты хотят снести дома у русел рек. Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все объекты, построенные в потенциально опасных с точки зрения подтопления местах – вдоль русел рек – будут изучены, а люди из них при необходимости переселены.

Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение. Во второй половине воскресенья и весь понедельник в Ялте вновь прогнозируется ливень.

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