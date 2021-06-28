Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов ● Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа ● Когда снимут запрет на купание в Большой Ялте ● Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля ● В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии
В Ялте растет число пострадавших от наводнения и селевых потоков
фото © gazeta.ru
Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 58 человек.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в эфире телеканала «Россия-24».
«Физически пострадали 58 человек, практически все с легкими степенями тяжести повреждений, всем была оказана помощь. Шесть из них были госпитализированы, но по состоянию на сегодня четверо уже выписаны», - заявила Павленко. Кроме того, ведутся работы по поиску женщины, которая пропала без вести 18 июня.
Ранее сообщалось, что по данным МЧС, в результате стихийного бедствия в Ялте пострадали 55 человек, 48 человек получили амбулаторную помощь, семеро госпитализированы, трое выписались.
На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В ночь на 18 июня в Ялте выпало 87 мм осадков. В городе введен режим ЧС.
Второе подтопление города произошло 26 июня. Все силы в городе были стянуты к территориям, расположенным вдоль русел рек, где многоэтажки после очередного дождя оказались в нескольких метрах от вышедшей из берегов большой воды.
Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от наводнения в Крыму вырос до отметки в 201 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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