В Симферополе жена под градусом пырнула мужа ножом

Жительница сопредельного государства в пылу пьяной ссоры пырнула мужа ножом и вызвала к нему карету скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, женщину задержали по горячим следам после звонка в полицию от врачей.

Оказалось, что 38-летний житель Симферополя получил ножевое ранение после ссоры с супругой на бытовой почве после совместного распития спиртных напитков. В пылу 37-летняя супруга, не имеющая постоянной регистрации в Крыму, схватила кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область бедра. После этого она сама вызвала к пострадавшему «скорую».

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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