В Симферополе приступили к расчистке русла реки Салгир

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» приступили к комплексной уборке русла реки Салгир, сообщил директор учреждения Антон Гумен.

По его словам, механизированное звено «Города» приступило к регулярной полной очистке русла реки Салгир на участке от улицы Гурзуфской и направляется вниз по течению.

«На сегодняшний день, параллельно с ежедневной очисткой реки от случайного мусора и сухих веток, в том числе и покосом травы на прилегающих территориях, начались работы по расчистке русла специализированной техникой от иловых и земляных отложений», – приводит слова Гумена пресс-служба администрации крымской столицы.

Кроме того, специалисты расчищают русло реки от намывов гравия и песка. Они образовались в результате усиленных потоков воды после обильных осадков, что привело к трудностям пропуска водного потока.

Гумен добавил, что работы в данном направлении проводятся ежегодно на регулярной основе.

«Чистим береговую линию, илистые и песчаные отложения. Также удаляется поросль, которая взросла на этих участках. В рамках работы механизированного звена задействовано один-два трактора, несколько самосвалов и четыре-пять сотрудников с шанцевым инструментом», – уточнил он.

В этом сезоне работы начались с улицы Гурзуфской. По мере их выполнения бригада системно продвигается вниз по течению в сторону парка им. Гагарина.«Сегодня уже наблюдаем работы в районе улицы Воровского и 24 школы. Все русло планируем очистить до сентября-октября, до начала осеннего сезона дождей», – добавил Гумен.

Ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил о планах благоустроить набережную Салгира. По его словам, сметные расчеты уже готовы, их представят главе Крыма Сергею Аксенову. Помимо благоустройства требуется уборка, вывоз строительного мусора, покос травы, а также снос сухих деревьев, добавил градоначальник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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