Происшествия
В Севастополе таксист попользовался банковской картой пассажирки
Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Азербайджана 1982 года рождения.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Судом установлено, что злоумышленник, оказывая услуги водителя, перевозил из Ялты в качестве пассажира жительницу Севастополя. В пути следования, находясь в Балаклаве, под предлогом покупки питьевой воды он узнал у нее пин-код ее банковской карты, вышел из автомобиля и снял со счета потерпевшей 34 тыс. рублей.
С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного и доводов государственного обвинителя, Балаклавский районный суд г. Севастополя назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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