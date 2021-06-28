В Севастополе таксист попользовался банковской картой пассажирки

Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Азербайджана 1982 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Судом установлено, что злоумышленник, оказывая услуги водителя, перевозил из Ялты в качестве пассажира жительницу Севастополя. В пути следования, находясь в Балаклаве, под предлогом покупки питьевой воды он узнал у нее пин-код ее банковской карты, вышел из автомобиля и снял со счета потерпевшей 34 тыс. рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного и доводов государственного обвинителя, Балаклавский районный суд г. Севастополя назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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