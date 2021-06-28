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Власть

В полиции Судака разоблачили шайку взяточников

18:11 понедельник, 28 июня 2021
Судак
В полиции Судака разоблачили шайку взяточников

фото © Новости Крыма

Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции Судака расследовано и направлено в суд. Им обоим предъявлены обвинения по статьям, связанным с превышением должностных полномочий и получением взяток.

Как пояснили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю, экс-начальник отдела МВД по Судаку и его бывший и.о. замначальника с июля 2019 по июль 2020 года как по отдельности, так и по предварительному сговору за взятки незаконно освободили от административной и уголовной ответственности нескольких злоумышленников. В основном дело касалось лиц, занимавшихся незаконным оборотом и производством алкогольной продукции.

Так, в июле 2019 года и.о. замначальника ОМВД Судака, который на тот момент был начальником участковых в отделе, помог одному из местных жителей, «отмазав» его незаконный алкогольный бизнес. Он дал указание своим подчиненным, которые занимались административным производством по делу, изменить материалы, переписать показания и заменить изъятую спиртосодержащую продукцию на сок.

В другой раз обвиняемый по сговору с другим мужчиной, также привлеченным к админответственности за незаконную розничную продажу алкоголя, устроил так, что вместо виновного ответственность понес другой человек.

Весной 2020 года обоих начальников полиции Судака попросили прекратить производство по делу о перевозке 600 литров спиртосодержащей жидкости. Посодействовав, правоохранители устроили так, что дело было закрыто, а груз вернулся владельцам.

Каждое из превышений должностных полномочий сопровождалось денежной благодарностью от избежавших наказания дельцов.

Что касается бывшего начальника судакской полиции, то его помимо алкогольных махинаций уличили еще и в том, что подчиненный, по его указанию, закупил ему строительный щебень за собственные деньги – а в ответ получил выписанную ему начальником денежную премию.

В данный момент оба бывших полицейских заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено.

Как пояснили в прокуратуре Республики Крым, ведомство, получив материалы уголовного дела, утвердило обвинительное заключение и направило материалы в Судакский городской суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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