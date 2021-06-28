Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте растет число пострадавших от наводнения и селевых потоков ● Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов ● Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа ● Когда снимут запрет на купание в Большой Ялте ● Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля
В МЧС рассказали об обследовании местных кладбищ в затопленной Ялте
Специалисты не выявили размытие территорий кладбищ в Ялте, пострадавшей от наводнения.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
«На территории городского округа Ялта расположено 21 кладбище (три мусульманских, 18 христианских). Проведено их комиссионное обследование, территории не размыты, проблемных вопросов нет», – говорится в сообщении.
Также спасатели соорудили 54 временные дамбы для отвода воды. Для их возведения использованы 900 мешков с песком. Общая протяженность дамб составила порядка 35 метров.
Также принято более 700 обращений, в том числе 450 - по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению, 132 – по поврежденным автомобилям, 125 – от бизнеса.
«Составлено 288 актов обследования утраченного имущества первой необходимости. Таким образом, по состоянию на 27 июня по 439 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 130 человек», – добавили в МЧС.
В Керчи принято 1125 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено 580 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей, признаны пострадавшими 1587 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии. В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды.
Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года. Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.
Аксенов назвал «недостаточным» темп уборки пострадавшей от затопления Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов считает «недостаточным» темп уборки Керчи, пострадавшей от потопа.
Власти Ялты хотят снести дома у русел рек. Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все объекты, построенные в потенциально опасных с точки зрения подтопления местах – вдоль русел рек – будут изучены, а люди из них при необходимости переселены.
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021
В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.
Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам
В Севастополе сразу несколько километров диких пляжей – излюбленных мест отдыха туристов – под угрозой обвалов. Два из них уже огородили сигнальными летами и установили на территориях предупреждающие знаки. Купаться здесь, без преувеличения, – опасно для жизни.
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели
Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Авиарейс «Москва - Симферополь» отменили из-за пассажира
Одна из российских авиакомпаний отменила рейс Симферополь — Москва после задержки на 5,5 часов, об этом сообщила пассажирка этого рейса.
8 часов назад
Дикий отдых на пляже в Крыму станет платным
12 часов назад
В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса
12 часов назад
Власти Ялты хотят снести дома у русел рек
13 часов назад
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням
10 часов назад
Крокодил из Ялты Доктор Хауз после потопа не ест неделюфото
9 часов назад
В полиции Судака разоблачили шайку взяточников
Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции Судака расследовано и направлено в суд. Им обоим предъявлены обвинения по статьям, связанным с превышением должностных полномочий и получением взяток.