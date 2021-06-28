Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +22
море +22

Потоп в Крыму

В МЧС рассказали об обследовании местных кладбищ в затопленной Ялте

18:44 понедельник, 28 июня 2021
Ялта

Специалисты не выявили размытие территорий кладбищ в Ялте, пострадавшей от наводнения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«На территории городского округа Ялта расположено 21 кладбище (три мусульманских, 18 христианских). Проведено их комиссионное обследование, территории не размыты, проблемных вопросов нет», – говорится в сообщении.

Также спасатели соорудили 54 временные дамбы для отвода воды. Для их возведения использованы 900 мешков с песком. Общая протяженность дамб составила порядка 35 метров.

Также принято более 700 обращений, в том числе 450 - по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению, 132 – по поврежденным автомобилям, 125 – от бизнеса.

«Составлено 288 актов обследования утраченного имущества первой необходимости. Таким образом, по состоянию на 27 июня по 439 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 130 человек», – добавили в МЧС.

В Керчи принято 1125 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено 580 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей, признаны пострадавшими 1587 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте все еще не могут подсчитать ущерб от разгула стихии. В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды.

Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года. Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

Аксенов назвал «недостаточным» темп уборки пострадавшей от затопления Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов считает «недостаточным» темп уборки Керчи, пострадавшей от потопа.

Власти Ялты хотят снести дома у русел рек. Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все объекты, построенные в потенциально опасных с точки зрения подтопления местах – вдоль русел рек – будут изучены, а люди из них при необходимости переселены.

Власть
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.

Власть
Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам

Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам

В Севастополе сразу несколько километров диких пляжей – излюбленных мест отдыха туристов – под угрозой обвалов. Два из них уже огородили сигнальными летами и установили на территориях предупреждающие знаки. Купаться здесь, без преувеличения, – опасно для жизни.

Коронавирус в Крыму
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели

Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели

Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Власть
В полиции Судака разоблачили шайку взяточников

В полиции Судака разоблачили шайку взяточников

Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции Судака расследовано и направлено в суд. Им обоим предъявлены обвинения по статьям, связанным с превышением должностных полномочий и получением взяток.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации