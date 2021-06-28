В МЧС рассказали об обследовании местных кладбищ в затопленной Ялте

Специалисты не выявили размытие территорий кладбищ в Ялте, пострадавшей от наводнения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«На территории городского округа Ялта расположено 21 кладбище (три мусульманских, 18 христианских). Проведено их комиссионное обследование, территории не размыты, проблемных вопросов нет», – говорится в сообщении.

Также спасатели соорудили 54 временные дамбы для отвода воды. Для их возведения использованы 900 мешков с песком. Общая протяженность дамб составила порядка 35 метров.

Также принято более 700 обращений, в том числе 450 - по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению, 132 – по поврежденным автомобилям, 125 – от бизнеса.

«Составлено 288 актов обследования утраченного имущества первой необходимости. Таким образом, по состоянию на 27 июня по 439 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 130 человек», – добавили в МЧС.

В Керчи принято 1125 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено 580 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей, признаны пострадавшими 1587 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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