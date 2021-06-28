Власть
В Крыму собрали более 200 тонн черешни
В Крыму продолжается сбор черешни. На сегодняшний день убрано 11% от всей площади, подлежащей уборке.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«Собрано более 240 тонн, что на 35 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Напомню, в прошлом году крымские сельхозпроизводители собрали почти 500 тонн этого вида косточковых», - заявил министр.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму в три раза увеличат посевы сахарной свеклы. В Республике Крым в этом году будет посеяно 460 гектаров сахарной свеклы, посевная площадь этой культуры по сравнению с прошлым годом увеличится почти в три раза.
Крым рискует остаться без урожая из-за аномальных дождей. Понижение температуры и повышение влажности спровоцировали развитие ряда заболеваний на зерновых культурах в Республике Крым: корневых гнилей, мучнистой росы, пятнистостей, септориоза, всех видов ржавчины, оливковой или черной плесени колоса и фузариоза колоса.
Китай выкупил в Крыму все куриные лапки и головы. Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов: лапок, шей и голов.
Погода больше не даст Крыму хороший урожай. Сельскому хозяйству Крыма больше нельзя рассчитывать на благоприятные погодные условия. Напротив, год от года климат будет все больше усложнять положение аграриев.
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021
В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.
Когда снимут запрет на купание в Большой Ялте
Специалисты приступили к отбору проб морской воды в Большой Ялте на участке побережья от Фороса до Алупки, процедура будет проводиться в течение ближайших трех дней.
Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля
Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.
На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб
В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.
26 июня
В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса
В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.