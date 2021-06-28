В Крыму собрали более 200 тонн черешни

В Крыму продолжается сбор черешни. На сегодняшний день убрано 11% от всей площади, подлежащей уборке.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Собрано более 240 тонн, что на 35 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Напомню, в прошлом году крымские сельхозпроизводители собрали почти 500 тонн этого вида косточковых», - заявил министр.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в три раза увеличат посевы сахарной свеклы. В Республике Крым в этом году будет посеяно 460 гектаров сахарной свеклы, посевная площадь этой культуры по сравнению с прошлым годом увеличится почти в три раза.

Крым рискует остаться без урожая из-за аномальных дождей. Понижение температуры и повышение влажности спровоцировали развитие ряда заболеваний на зерновых культурах в Республике Крым: корневых гнилей, мучнистой росы, пятнистостей, септориоза, всех видов ржавчины, оливковой или черной плесени колоса и фузариоза колоса.

Китай выкупил в Крыму все куриные лапки и головы. Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов: лапок, шей и голов.

Погода больше не даст Крыму хороший урожай. Сельскому хозяйству Крыма больше нельзя рассчитывать на благоприятные погодные условия. Напротив, год от года климат будет все больше усложнять положение аграриев.