Происшествия
В Крыму смерч сорвал кровли с домов, нарушено энергоснабжение
Ливень и смерч обрушились во второй половине дня воскресенья 27 июня на село Изюмовка Кировского района РК.
Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщила глава администрации Кировского района РК Елена Янчукова.
«В селе Изюмовка из-за сильного ветра, смерча и ливня пострадали жилые дома и хозяйственные постройки, повреждены кровли строений», - сказала Янчукова. На место оперативно прибыли представители комиссии по выявлению размера нанесенного ущерба. Совместно с сотрудниками метеостанции были задокументированы погодные условия, которые стали причиной повреждения недвижимого имущества, добавила она.
В настоящее время идет подготовка актов, которые позволят признать право пострадавших на получение компенсации. Тем временем местные жители своими силами временно восстановили целостность разрешенных непогодой крыш. Кроме того, энергетики оперативно восстановили подачу электричества в населенный пункт, коммунальщики убрали стволы поваленных смерчем деревьев. Пострадавших в результате происшествия природного характера не выявлено.
По данным на понедельник 28 июня, размер ущерба от наводнения превысил 12 млрд рублей, без учета затрат на противопаводковые мероприятия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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