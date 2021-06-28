В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях

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Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.

Выездные бригады вакцинации от коронавируса сформированы для работы в местах размещения на территории Крыма. Об этом журналистам сообщил глава минздрава республики Александр Остапенко.

«Я дал поручения главным врачам, руководителям медицинских организаций на местах. При появлении соответствующего обращения от той или иной организации, которая занимается туристическими услугами, тут же будет в удобное время организован выездной пункт на месте и проведена вакцинация соответствующей категории: как сотрудников, так и отдыхающих», – сообщил Остапенко.

Привиться от коронавируса туристы могут и в индивидуальном порядке, обратившись в медицинские организации, расположенные в населенном пункте, в котором они отдыхают. Таким же образом те граждане, которые получили первый компонент вакцины дома, могут получить второй компонент во время отдыха в Крыму.

«У него есть соответствующая информация на сайте госуслуг, либо это данные медицинской организации, где он провел первую аппликацию вакцины. Он обращается по месту пребывания в соответствующую медицинскую организацию - в зависимости от того, какую он делал вакцину на месте, вторую аппликацию ему сделают уже непосредственно в Крыму. С этим нет проблем», – подчеркнул министр.

Сейчас в Крыму для вакцинации доступно 50 тысяч доз вакцины, дополнительные поставки еженедельно отрабатываются между минздравом Крыма и минздравом России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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