Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов ● 111 случаев: коронавирус в Севастополе ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе: больше сотни в день ● Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса
фото © zdrav.expert
В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.
Об этом рассказала руководитель регионального Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«За субботу в Симферополе было госпитализировано 85 человек с коронавирусом, которые были в тяжелом состоянии. По Республике Крым – 59. Эти цифры каждый день растут. Для примера, в феврале по Симферополю у нас было ежесуточно где-то 15 госпитализаций, по Крыму – 12», - сообщил Сергей Олефиренко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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