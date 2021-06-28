В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса

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В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.

Об этом рассказала руководитель регионального Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«За субботу в Симферополе было госпитализировано 85 человек с коронавирусом, которые были в тяжелом состоянии. По Республике Крым – 59. Эти цифры каждый день растут. Для примера, в феврале по Симферополю у нас было ежесуточно где-то 15 госпитализаций, по Крыму – 12», - сообщил Сергей Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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