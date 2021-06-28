В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии

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Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения в республике, разрешив работу нескольким досуговым заведениям и проведение турнира по футболу среди детей.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении на территории республики режима повышенной готовности.

В частности, поправками разрешается работа симферопольского цирка имени Тезикова, Крымской государственной филармонии и учреждения «Крымское концертное объединение», в состав которой входит ялтинский концертный зал «Юбилейный». Работать они будут на тех же условиях, что театры и кинотеатры – с наполняемостью залов не более 50%.

Также власти разрешили провести с 1 июля по 31 июля 2021 года соревнования футболистов «Кожаный мяч» среди команд мальчиков 2006-2007 годов рождения.

Ранее власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества зараженных коронавирусом в республике. На территории Крыма запрещена работа заведений общепита ночью, в Симферополе, Ялте, Алуште и Симферопольском районе еще и полностью приостановлена работа ночных клубов, кальянных, дискотек и прочих похожих заведений.

Накануне число случаев COVID-19 за сутки в Крыму впервые за полгода превысило 250 и составило 258. Сегодня подтверждено уже 276 новых случаев.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 47 810 человек. Выздоровевших за весь период 43 056 человек, скончались 1 492 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. О

Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням. За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса. В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.

В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов. Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.