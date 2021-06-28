Турист упал со стены Генуэзской крепости в Феодосии

34-летний мужчина пострадал, упав со стены Генуэзской крепости в Феодосии с высоты около четырех метров.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«27 июня в 19:43 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что в Феодосии в результате падения со стены Генуэзской крепости пострадал мужчина. Самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшему первую помощь. С помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок мужчину эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Феодосийскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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