Трое евпаторийцев напали на девушку в баре из-за сумки

Грабителями оказались трое граждан 1996, 1997 и 1998 годов рождения.

Злоумышленников задержал наряд росгвардейцев, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор бара, которая указала на плачущую девушку. Она сообщила правоохранителям, что двое неизвестных парней и девушка избили ее и отобрали сумку с мобильным телефоном.

Злоумышленников нашли и задержали на соседней улице. Как оказалось, они были изрядно выпившими. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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