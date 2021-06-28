Происшествия
Трое евпаторийцев напали на девушку в баре из-за сумки
Грабителями оказались трое граждан 1996, 1997 и 1998 годов рождения.
Злоумышленников задержал наряд росгвардейцев, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор бара, которая указала на плачущую девушку. Она сообщила правоохранителям, что двое неизвестных парней и девушка избили ее и отобрали сумку с мобильным телефоном.
Злоумышленников нашли и задержали на соседней улице. Как оказалось, они были изрядно выпившими. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам МВД.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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