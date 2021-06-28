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Происшествия

Трое евпаторийцев напали на девушку в баре из-за сумки

12:58 понедельник, 28 июня 2021
Евпатория

Грабителями оказались трое граждан 1996, 1997 и 1998 годов рождения.

Злоумышленников задержал наряд росгвардейцев, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор бара, которая указала на плачущую девушку. Она сообщила правоохранителям, что двое неизвестных парней и девушка избили ее и отобрали сумку с мобильным телефоном.

Злоумышленников нашли и задержали на соседней улице. Как оказалось, они были изрядно выпившими. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Грабитель похитил 350 тысяч рублей через открытое окно автомобиля в Феодосии. В полицию Феодосии обратился местный житель, который рассказал, что оставил машину возле кафе, а на переднем сиденье забыл барсетку с деньгами.

Грабитель сорвал с прохожего золотую цепочку и крестик в центре Симферополя. В полицию Симферополя обратился 44-летний местный житель, который рассказал о случившемся с ним в центре города происшествии.

В Ялте похититель телефона перевел себе 50 тысяч рублей через мобильное приложение. От одного из местных жителей в полицию поступило заявлении о краже мобильного телефона.

В Симферополе стажер-продавец украл газовых котлов на 294 тысяч рублей. С заявлением к правоохранителям обратилась индивидуальная предпринимательница, которая рассказала о том, как ее обманул начинающий продавец.

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