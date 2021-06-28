Курорт
Тридцать процентов россиян не могут отправится в отпуск из-за отсутствия денег
фото © Новости Крыма
Почти треть россиян из-за отсутствия средств не могут отправиться в отпуск, сообщает Радио Свобода со ссылкой на опрос, проведенный по заказу IT-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru.
Отмечается, что больше всего таких людей находятся в возрастной категории от 35 до 44 лет и что денег на отпуск не хватает не только россиянам с невысоким заработком: почти каждый пятый респондент, зарабатывающий от 80 тысяч рублей в месяц, также испытывает подобную проблему.
Вместе с тем, по результатам того же опроса, россиянам на организацию «идеального отдыха» нужно в среднем 135 тысяч рублей на человека, а проходить он должен не в России, а за рубежом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Тридцать процентов россиян не могут отправится в отпуск из-за отсутствия денег
Почти треть россиян из-за отсутствия средств не могут отправиться в отпуск, сообщает Радио Свобода со ссылкой на опрос, проведенный по заказу IT-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru.
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