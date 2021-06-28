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Коронавирус в Крыму

Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев

10:21 понедельник, 28 июня 2021
Ялта
Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев

фото © rg.ru

Никаких нарушений при лечении коронавируса у детей из МДЦ «Артек» не выявлено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю. Ситуация была изучена по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В ведомстве отметили, что дети были помещены в обсерваторы с соблюдением установленного порядка. Часть из них была помещена в санаторий «Прибой» в Евпатории.

«По результатам выезда в санаторий «Прибой», который осуществлен с соблюдением ограничений по контакту с ковидными больными, установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено. От родителей, дети которых проходят лечение в санатории «Прибой», заявлений и жалоб не поступало», - отметили в крымском Следкоме.

В ведомстве пообещали держать ситуацию и дальше на контроле. Однако отметили, что проверок не проводится, поскольку никаких нарушений выявлено не было.

20 июня появилась информация о том, что в «Артеке» у шестерых детей подтвердился COVID-19, позже число заболевших увеличилось до 12. Кроме них 60 пионеров и 16 вожатых были направлены в обсерваторы в Евпаторию и в Армянск как контактировавшие с заболевшими, сообщили в детском центре. Детей, которые контактировали с заболевшими, после обсервации отправят домой, а не обратно в «Артек».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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