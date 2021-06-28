Власть
Симферопольцев на несколько дней оставят без телевидения
В период с 28 июня по 2 июля в Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.
Об этом сообщили в РТРС «РТПЦ Республики Крым».
«На РТПС Симферополь запланировано проведение работ на антенно-мачтовом сооружении, - говорится в сообщении. - В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм с 09:00 до 17:00».
Общее время остановки - 8 часов. «Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», - указано в сообщении.
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