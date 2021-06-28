Санкции
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Россиянам перестанут с 1 августа выдавать визы в США
фото © Новости Крыма
США с 1 августа перестанут предоставлять консульские услуги в России, это связано с сокращением числа сотрудников дипломатических представительств.
Об этом посол США в России Джон Салливан сказал «Дождю»
«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских», – сказал Салливан. По его словам, консульские службы из-за нехватки сотрудников будут «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию, включив Соединенные Штаты в список так называемых недружественных государств. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге.
До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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