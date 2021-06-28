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Российская актриса требует деньги с агентства, которое проводило ее свадьбу в Крыму
фото © www.goodhouse.ru
Актриса Анастасия Макеева требует от event-агентства вернуть предоплату за неорганизованную свадьбу. По словам женщины, подрядчики не уложились в заявленную заранее смету.
Об этом пишет издание StarHit.
Договор Макеева подписала за два месяца до мероприятия. Выбрала элитное агентство из Крыма. Первоначально стоимость торжества была объявлена в 1,5 млн рублей. Однако смета начала быстро разрастаться. Элитный декоратор захотел 70 тысяч за аренду люстры. А элитный флорист - 400 тысяч за оформление зала. Актрисе это не понравилось и она решила расторгнуть договор.
У директора агентства свое видение случившегося. Она утверждает, что Макеева хотела все получить по бартеру или бесплатно. А в результате просто в одностороннем порядке разорвала договор.
Актриса уверяет - ей угрожали и требовали продолжать сотрудничество с выбранным агентством. Обещали за строптивость перекрыть возможность работы в Крыму. Но Макеева не испугалась и теперь требует, чтобы фирма вернула ей 49 тысяч. Это аванс и бронь за гостиницу.
А свадьбу Макеевой и Малькову в результате организовывали друзья. Привезли 60 ящиков вина, торт и декорации. Актриса в восторге и заявляет - это было лучшее торжество в ее жизни.
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