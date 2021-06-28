Решение об открытии движения в центре Ялты будет принято сегодня

Завершение недели для Ялты охарактеризовалось стабилизацией ситуации.

Об этом, подводя ее итоги, заявила глава администрации города Янина Павленко.

«В целом ситуация стабильная, а главная радостная новость состоит в том, что обещанных новых гроз, ливней и подтоплений в Ялте не произошло», – заявила она.

При этом глава администрации уточнила, что локальные проблемы все же возникают. «Водоканалу ЮБК после очередного подтопления 26 июня вновь пришлось перейти на альтернативные источники, но к концу следующего дня они восстановили ситуацию. 20 абонентов на улице Кривошты остались без газа – работают аварийные службы. Отключения электроснабжения если и происходят, то точечно, но все быстро устраняется», – рассказала Павленко.

По ее словам, в настоящее время власти Ялты продолжают подсчитывать ущерб, который был нанесен инфраструктуре города, «чтобы доложить все главные цифры главе Крыма, принимаются и отрабатываются заявки на компенсацию за нанесенный стихией ущерб.

«По-прежнему убираем наш город, а также высаживаем цветы благодаря предпринимателям, которые делают Ялте такие подарки», – отметила глава администрации и добавила, что решение об открытии движения в центре города будет принято на ближайшем заседании штаба по ЧС.

Павленко также сообщила, что сегодня в полдень во всех храмах Большой Ялты пройдет молебен за здравие пострадавших от стихии и «за скорейшее восстановление нашего прекрасного города и Керчи и их возвращение к нормальной жизни».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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