Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов назвал «недостаточным» темп уборки пострадавшей от затопления Керчи ● Власти Ялты хотят снести дома у русел рек ● Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение ● Сели и подъем уровня воды в реках предсказывают Крыму в МЧС ● Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте
Решение об открытии движения в центре Ялты будет принято сегодня
Завершение недели для Ялты охарактеризовалось стабилизацией ситуации.
Об этом, подводя ее итоги, заявила глава администрации города Янина Павленко.
«В целом ситуация стабильная, а главная радостная новость состоит в том, что обещанных новых гроз, ливней и подтоплений в Ялте не произошло», – заявила она.
При этом глава администрации уточнила, что локальные проблемы все же возникают. «Водоканалу ЮБК после очередного подтопления 26 июня вновь пришлось перейти на альтернативные источники, но к концу следующего дня они восстановили ситуацию. 20 абонентов на улице Кривошты остались без газа – работают аварийные службы. Отключения электроснабжения если и происходят, то точечно, но все быстро устраняется», – рассказала Павленко.
По ее словам, в настоящее время власти Ялты продолжают подсчитывать ущерб, который был нанесен инфраструктуре города, «чтобы доложить все главные цифры главе Крыма, принимаются и отрабатываются заявки на компенсацию за нанесенный стихией ущерб.
«По-прежнему убираем наш город, а также высаживаем цветы благодаря предпринимателям, которые делают Ялте такие подарки», – отметила глава администрации и добавила, что решение об открытии движения в центре города будет принято на ближайшем заседании штаба по ЧС.
Павленко также сообщила, что сегодня в полдень во всех храмах Большой Ялты пройдет молебен за здравие пострадавших от стихии и «за скорейшее восстановление нашего прекрасного города и Керчи и их возвращение к нормальной жизни».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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