Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 19 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 24, в Николаевке - 21, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 26, на Кипре - 25, в Одессе - 22, в Сочи - 23, в Турции - 25, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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