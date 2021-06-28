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Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам

20:38 понедельник, 28 июня 2021
Севастополь
Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам

фото © Севприроднадзор

В Севастополе сразу несколько километров диких пляжей – излюбленных мест отдыха туристов – под угрозой обвалов. Два из них уже огородили сигнальными летами и установили на территориях предупреждающие знаки. Купаться здесь, без преувеличения, – опасно для жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии города.

«Самая опасная ситуация на Фиоленте, в Царском Селе: под угрозой обвала 100 метров берега. Там глыбы прямо огромные висят, чуть ли не в воздухе, и борозды повсюду. Чудом ни на кого не упало это все до сих пор. И когда оно упадет – никто дать точную оценку не может. Специалисты, обследуя эти участки, сами удивляются, на чем все это держится. Пока рекомендация одна: туда не ходить. То же самое на Северной стороне – в Немецкой балке: там очень большие трещины, и в опасности порядка 500 метров берега», – рассказали в Севприроднадзоре.

В ведомстве уточнили, что пока сигнальные ленты и предупреждающие знаки установлены только в районе этих двух пляжей. Мероприятия проведены по итогам оперативного обследования, проведенного после прошедших в Севастополе продолжительных ливней. Однако в действительности протяженность опасной для жизни отдыхающих зоны гораздо больше.

На Фиоленте она простирается от Царского села до грота Дианы, а на Северной стороне – от Андреевки до мыса Лукулл. Согласно предыдущим обследованиям, трещины здесь вдоль грунтовых дорог, по которым люди обычно добираются на эти пляжи, и активизация геологических процессов возможна даже в ближайшее время.

Опасным экзогенным геологическим процессам названные территории подвержены всегда, но ситуация обостряется всякий раз после стихийных явлений, в частности засухи или, наоборот, ливней. Влияет на нее активизировавшееся бесхозяйственное освоение территорий дачниками, объяснили в ведомстве.

«Да, обвалы вызваны недавними ливнями, прошедшими в Севастополе. Но есть и влияние человека, и оно очень существенное. Здесь участки, которые активно развиваются и застраиваются. Это садоводческих товарищества, где каждый делает, как хочет. В результате не соблюдается этажность при строительстве, у многих нет централизованного водоотведения, канализации – используются выгребные ямы, и они негерметичны, а еще полив. Все это очень сильно подмачивает породы и является одним из факторов, влияющих на обвалы» – пояснили в ведомстве.

Сейчас специалисты Севприроднадзора совместно с коллегами из департамента общественной безопасности и МЧС решают, как обезопасить данные участки для людей с учетом всех рисков. Пока неизвестно, будут и что-то предпринимать в сезон.

В ведомстве уточнили, что никаких серьезных ограждений и охраны вокруг опасных территорий, где происходят опасные природные процессы, устанавливать не планируют. Но настойчиво рекомендуют туристам выбирать для отдыха альтернативные места – как официальные, так и дикие.

«Там довольно длинная полоса прибрежная и можно выбрать неофициальный пляж для купания – никто этого не запрещает. Достаточно поднять глаза и убедиться, что над тобой ничего не нависает и не сыпется. Нужно выбирать меду жизнью и желанием отдохнуть. Никаких преувеличений: это все очень серьезно. В местах, где пляжи огорожены, рекомендация одна: туда не ходить», – заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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