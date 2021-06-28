Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе

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За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. О

б этом свидетельствую данные федерального оперштаба по COVID-19.

Новые антирекорды по заражению COVID-19 в Севастополе ставятся с 26 июня, когда сообщалось о 106 новых случаях. 27 июня суточный показатель заболеваемости достиг 111 случаев.

Умерли в Севастополе за истекшие сутки четыре пациента, выздоровели – пять. За весь период пандемии в городе скончались 730 человек, выздоровели – 14 532. Всего в Севастополе зафиксировано 16 387 случаев заболевания.

В Республике Крым за истекшие сутки медики выявили 276 новых случаев коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая завозные из-за границы», – написал Аксенов.

Умерли в республике за сутки 6 пациентов, выздоровели 27. За весь период пандемии скончались 1 492 человека. Всего в регионе зафиксировано 47 810 случаев коронавируса.

Повторный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму начался после майских праздников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса. В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.

В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов. Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

111 случаев: коронавирус в Севастополе. По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.