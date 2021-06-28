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На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

14:36 понедельник, 28 июня 2021
На Черном море стартуют учения Sea Breeze 2021

фото © gazeta.ru

В понедельник, 28 июня, на Черном море начинаются многонациональные военные учения «Си Бриз» (Sea Breeze) 2021.

Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения, которые продлятся до 10 июля, будут самыми масштабными за 20 лет.

В них примет участие 31 государство-участник, в общем будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Учения будут проходить в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Их главная идея – повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, сообщили в Минобороны.

Учения «Си Бриз» – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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