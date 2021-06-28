Молодой анархист планировал взорвать железнодорожный мост в Инкермане

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) и ФСБ задержали 22-летнего Ивана К., который в сентябре текущего года планировал взорвать железнодорожный мост через реку Черную в городе Инкермане.

Об этом сообщило издание Life со ссылкой на источник.

Таким образом молодой человек хотел оказать воздействовать на представителей власти, чтобы они сложили полномочия. Молодой человек планировал использовать самодельное взрывное устройство. Для этого он приобрел инструкции, реактивы, компоненты, поражающие элементы и инструменты. Он нашел уже готовые взрывное устройство и взрывчатые вещества, которые хранил у себя дома и в гараже.

По данным источника, Иван придерживается идей анархизма и желает смерти «силовикам» и «рабской нации». Также парень прославляет идею «пролития крови». После подрыва моста он планировал совершить суицид.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств и статье 205 УК РФ – террористический акт. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. В отношении него проводится судебно-психиатрическая экспертиза в стационарной форме.

Официальной информации о задержании подозреваемого в подрыве моста от правоохранительных органов Крыма в настоящее время не поступало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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