Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов

Все силы работников лесных хозяйств Крыма брошены на реконструкцию разрушенных популярных туристических маршрутов.

Ведь основное назначение этих дорог, это доставка пожарной техники.

Об этом рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Федор Мартусов.

«Сейчас жарко и сыро, но наступят жаркие времена и люди пойдут в лес. Явно будут сухие грозы, будут возгорания, с которыми нам предстоит бороться. Состояние лесопожарных дорог – это как раз тот фактор, благодаря которому мы можем очень быстро и оперативно среагировать на возгорание и ликвидировать пожар», - заявил специалист.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Леса Крыма закроют для туристов до осени. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.