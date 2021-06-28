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Потоп в Крыму

Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов

16:42 понедельник, 28 июня 2021

Все силы работников лесных хозяйств Крыма брошены на реконструкцию разрушенных популярных туристических маршрутов.

Ведь основное назначение этих дорог, это доставка пожарной техники.

Об этом рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Федор Мартусов.

«Сейчас жарко и сыро, но наступят жаркие времена и люди пойдут в лес. Явно будут сухие грозы, будут возгорания, с которыми нам предстоит бороться. Состояние лесопожарных дорог – это как раз тот фактор, благодаря которому мы можем очень быстро и оперативно среагировать на возгорание и ликвидировать пожар», - заявил специалист.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Леса Крыма закроют для туристов до осени. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.

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