Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

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Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

Такое мнение, по данным ТАСС, высказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи, думаю, что сейчас недостатка в воде не будет. До конца года воды хватит, в том числе в Симферополе », - сказал Копачевский.

Напомним, с 17 июня в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба.

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