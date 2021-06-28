Водный кризис
Развитие сюжета: Гидролог рассказал о ситуации на реках после паводка в Ялте ● График подачи воды в Алуште смягчат с завтрашнего дня ● Ялта накопила больше годового запаса воды ● Чернореченское водохранилище наполнилось почти на 60 процентов ● Крым далек от преодоления водного кризиса
Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года
фото © Новости Крыма
Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.
Такое мнение, по данным ТАСС, высказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
«Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи, думаю, что сейчас недостатка в воде не будет. До конца года воды хватит, в том числе в Симферополе », - сказал Копачевский.
Напомним, с 17 июня в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба.
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22 часа назад
Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года
Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.