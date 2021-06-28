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Водный кризис

Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

11:31 понедельник, 28 июня 2021
Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

фото © Новости Крыма

Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

Такое мнение, по данным ТАСС, высказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи, думаю, что сейчас недостатка в воде не будет. До конца года воды хватит, в том числе в Симферополе », - сказал Копачевский.

Напомним, с 17 июня в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты хотят снести дома у русел рек. Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все объекты, построенные в потенциально опасных с точки зрения подтопления местах – вдоль русел рек – будут изучены, а люди из них при необходимости переселены.

Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение. Во второй половине воскресенья и весь понедельник в Ялте вновь прогнозируется ливень.

Сели и подъем уровня воды в реках предсказывают Крыму в МЧС. 27 и 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра, а в селевых бассейнах ожидается угроза схода селей.

Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте. В Крыму решили, что в потопе, который обрушился на Керчь и Ялту, виновата Украина.

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Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

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