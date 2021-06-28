Крокодил из Ялты Доктор Хауз после потопа не ест неделю

В Ялтинском крокодиляриуме ликвидируют последствия наводнения. Пострадали и животные, они провели в прохладной воде в течение многого времени. Из-за этого сейчас рептилии отказываются от еды.

Так, четырехметровый сиамский крокодил по кличке Доктор Хауз уже неделю ничего не ел. Похоже, что ему сейчас важнее согреться после перенесенного переохлаждения.

Напомним, что 18 июня из-за ливневых дождей в Ялте произошел потоп. Наводнение добралось и до крокодиляриума. Вода практически заполнила помещение и рептилии вышли из своего места обитания, пишет kp.ru.

- Стекла тут рассчитаны на то, что давление идет изнутри. В этот раз давление воды шло наоборот с улицы. Все обошлось, все хорошо, - заявил владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

Сейчас крокодиляриум сушат и приводят в порядок. Всех обитателей перевезут обратно к 1 июля.

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