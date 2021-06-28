Когда снимут запрет на купание в Большой Ялте

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Специалисты приступили к отбору проб морской воды в Большой Ялте на участке побережья от Фороса до Алупки, процедура будет проводиться в течение ближайших трех дней.

Об этом журналистам сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день действует запрет на купание на пляжах Большой Ялты. С сегодняшнего дня мы начали отбор проб (морской воды) от Фороса и до Алупки. Это те первые пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. По срокам пока говорить рано. Пробы будут отбираться в течение трех дней ежедневно, и далее можно будет говорить о принятии того или иного решения», – сказала Пеньковская.

Руководитель ведомства также отметила, что запрет на купание не ограничивает возможность для жителей и гостей курорта принимать солнечные ванны на благоустроенных пляжах.

17 июня в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за схода селевых потоков в Ялте было запрещено купание в море.

26 июня в Ялте произошло второе подтопление города. Все силы в городе были стянуты к территориям, расположенным вдоль русел рек, где многоэтажки после очередного дождя оказались в нескольких метрах от вышедшей из берегов большой воды. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от наводнения в Крыму вырос до отметки в 201 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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