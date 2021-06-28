Фирма в Севастополе незаконно пользовалась недрами для производства бетона

Приставы приостановили работу промышленной площадки в Севастополе.

Судебные приставы приостановили деятельность производственно-складской базы, а также скважины на ее территории. Ранее природоохранная прокуратура выявила нарушения в ее работе.

«Установлено, что общество с ограниченной ответственностью осуществляет самовольное пользование недрами для добычи подземных вод, фактически указанная скважина эксплуатируется для целей производства бетона, на производственной площадке допущен выброс загрязняющих веществ, отсутствует ряд необходимых лицензий», – сообщила пресс-служба УФССП по Севастополю.

Гагаринский районный суд Севастополя вынес решение о запрете деятельности и устранении нарушений природоохранного законодательства. Приставы его исполнили.

Руководитель предприятия предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар. Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.

Более 650 предпринимателей Крыма просят возместить ущерб от потопа. Власти Крыма приняли 661 обращение о возмещении ущерба от предпринимателей Ялты и Керчи, которые пострадали в результате наводнения.

Крым оказался в лидерах по уровню конфликтности бизнеса. В России отмечается рекордный уровень конфликтности бизнес-среды. Снятие большинства карантинных ограничений привело к тому, что компании принялись разрешать отложенные споры и продвигать приостановленные проекты.

В Ялте разграбили элитную многоэтажку. В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.