Бизнес
Фирма в Севастополе незаконно пользовалась недрами для производства бетона
Приставы приостановили работу промышленной площадки в Севастополе.
Судебные приставы приостановили деятельность производственно-складской базы, а также скважины на ее территории. Ранее природоохранная прокуратура выявила нарушения в ее работе.
«Установлено, что общество с ограниченной ответственностью осуществляет самовольное пользование недрами для добычи подземных вод, фактически указанная скважина эксплуатируется для целей производства бетона, на производственной площадке допущен выброс загрязняющих веществ, отсутствует ряд необходимых лицензий», – сообщила пресс-служба УФССП по Севастополю.
Гагаринский районный суд Севастополя вынес решение о запрете деятельности и устранении нарушений природоохранного законодательства. Приставы его исполнили.
Руководитель предприятия предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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