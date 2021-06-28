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Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели

19:57 понедельник, 28 июня 2021
Севастополь
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели

фото © pixabay.com

Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По словам чиновника, уже на прошлой неделе в больнице начали осуществлять выписку пациентов и закрыли прием новых больных.

«На сегодняшний день там находится 160  пациентов. Поэтому сейчас делаем выписку и переводи в другие учреждения. В среду-четверг планируем организовать ковидный госпиталь. Там 300 коек будет у нас. Но мы будем вводить поэтапно: 100, потом еще 100, чтобы рационально использовать персонал», - пояснил Денисов.

В данный момент свободный коечный фонд под COVID-19 в Севастополе составляет 12%, это 83 свободных койки из 676. Заполняемость, по словам вице-губернатора Александра Кулагина, идет достаточно активно.

«Практически на 70% за неделю у нас увеличилось количество заболевших и составило 676 человек против 389 неделей ранее. Все наблюдаемые коэффициенты также увеличились примерно на 70%, - констатировал Кулагин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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