Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели

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Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По словам чиновника, уже на прошлой неделе в больнице начали осуществлять выписку пациентов и закрыли прием новых больных.

«На сегодняшний день там находится 160 пациентов. Поэтому сейчас делаем выписку и переводи в другие учреждения. В среду-четверг планируем организовать ковидный госпиталь. Там 300 коек будет у нас. Но мы будем вводить поэтапно: 100, потом еще 100, чтобы рационально использовать персонал», - пояснил Денисов.

В данный момент свободный коечный фонд под COVID-19 в Севастополе составляет 12%, это 83 свободных койки из 676. Заполняемость, по словам вице-губернатора Александра Кулагина, идет достаточно активно.

«Практически на 70% за неделю у нас увеличилось количество заболевших и составило 676 человек против 389 неделей ранее. Все наблюдаемые коэффициенты также увеличились примерно на 70%, - констатировал Кулагин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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