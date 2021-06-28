Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии ● В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях ● Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе ● Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням ● Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели
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Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
По словам чиновника, уже на прошлой неделе в больнице начали осуществлять выписку пациентов и закрыли прием новых больных.
«На сегодняшний день там находится 160 пациентов. Поэтому сейчас делаем выписку и переводи в другие учреждения. В среду-четверг планируем организовать ковидный госпиталь. Там 300 коек будет у нас. Но мы будем вводить поэтапно: 100, потом еще 100, чтобы рационально использовать персонал», - пояснил Денисов.
В данный момент свободный коечный фонд под COVID-19 в Севастополе составляет 12%, это 83 свободных койки из 676. Заполняемость, по словам вице-губернатора Александра Кулагина, идет достаточно активно.
«Практически на 70% за неделю у нас увеличилось количество заболевших и составило 676 человек против 389 неделей ранее. Все наблюдаемые коэффициенты также увеличились примерно на 70%, - констатировал Кулагин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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