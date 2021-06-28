Дикий отдых на пляже в Крыму станет платным

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Севастопольские власти намерены брать деньги за дикий отдых с палаткой на пляже в Любимовке.

Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, передает «Первый Севастопольский».

«Будем работать с теми, кто приезжает сюда с кемпингом, в палатках. Но они должны, как минимум, осуществлять оплату за мусор, который производят. Соответственно, мы будем их тарифицировать. И предлагать им, чтобы они благоустроенно хорошо находились», — пояснил чиновник.

Отмечается, что у отдыхающих были вопросы к благоустройству не только Любимовки, но и Учкуевки, Качи и Андреевки. Опрошенные чиновниками жители и гости Севастополя считают, что на этих пляжах не хватает инфраструктуры.

По данным издания, проект по улучшению прибрежной зоны уже разработан и в ближайшее время его вынесут на рассмотрение правительства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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