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Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля

13:47 понедельник, 28 июня 2021
Ялта
Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля

фото © Новости Крыма

Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К большому сожалению, мы не можем открыть детские сады до нормализации ситуации с водой по всему региону. До среды, 30 июня, включительно они не будут работать», – подчеркнула она.

Павленко заверила, что это вынужденная мера – «пока не будет подтверждения по качеству воды». «Несмотря на то, что в некоторых дошкольных учреждениях пробы воды соответствуют нормам, общая картина все еще останется неутешительной», – уточнила она.

Глава администрации попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации «как родителей, так и работодателей тех родителей, кому не с кем оставить дома деток».

Кроме того, Павленко напомнила, что все еще нельзя и купаться в море. «Роспотребнадзор проводит отбор проб воды по всему побережью Большой Ялты и как только результаты будут соответствовать нормам, запрет на купание будет снят», – добавила градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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