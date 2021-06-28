Детские сады в Ялте будут закрыты до 1 июля

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Дошкольные учреждения ялтинского региона останутся закрытыми до конца текущего месяца.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К большому сожалению, мы не можем открыть детские сады до нормализации ситуации с водой по всему региону. До среды, 30 июня, включительно они не будут работать», – подчеркнула она.

Павленко заверила, что это вынужденная мера – «пока не будет подтверждения по качеству воды». «Несмотря на то, что в некоторых дошкольных учреждениях пробы воды соответствуют нормам, общая картина все еще останется неутешительной», – уточнила она.

Глава администрации попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации «как родителей, так и работодателей тех родителей, кому не с кем оставить дома деток».

Кроме того, Павленко напомнила, что все еще нельзя и купаться в море. «Роспотребнадзор проводит отбор проб воды по всему побережью Большой Ялты и как только результаты будут соответствовать нормам, запрет на купание будет снят», – добавила градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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