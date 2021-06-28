Власть
Депутаты парламента Крыма лишили выгнали коллегу из ЛДПР
Государственный совет Крыма досрочно прекратил полномочия депутата от фракции ЛДПР Дмитрия Каширина на основании поданного им заявления.
Соответствующее решение принято на сессии парламента республики в понедельник.
«В связи с письменным заявлением Каширина Дмитрия Сергеевича предлагается прекратить досрочно его полномочия как депутата Государственного совета, избранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделения политической партии ЛДПР», – сказал перед голосованием спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
Парламентарии большинством голосов приняли соответствующее постановление.Дмитрий Каширин – уроженец Судака, ему 35 лет. Избрался депутатом крымского парламента в сентябре 2019 года. Занимается бизнесом, возглавляет фармацевтическую фирму, а также компанию, связанную с деятельностью гостиниц.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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