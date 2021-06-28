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Власть

Депутаты парламента Крыма лишили выгнали коллегу из ЛДПР

14:38 понедельник, 28 июня 2021

Государственный совет Крыма досрочно прекратил полномочия депутата от фракции ЛДПР Дмитрия Каширина на основании поданного им заявления.

Соответствующее решение принято на сессии парламента республики в понедельник.

«В связи с письменным заявлением Каширина Дмитрия Сергеевича предлагается прекратить досрочно его полномочия как депутата Государственного совета, избранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделения политической партии ЛДПР», – сказал перед голосованием спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Парламентарии большинством голосов приняли соответствующее постановление.Дмитрий Каширин – уроженец Судака, ему 35 лет. Избрался депутатом крымского парламента в сентябре 2019 года. Занимается бизнесом, возглавляет фармацевтическую фирму, а также компанию, связанную с деятельностью гостиниц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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