Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Следком не выявил нарушений при лечении коронавируса у артековцев ● В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса ● В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов ● 111 случаев: коронавирус в Севастополе ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням
фото © zdrav.expert
За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3601 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период – 43 056 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов. Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
111 случаев: коронавирус в Севастополе. По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням
За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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