Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +27
море +22

Коронавирус в Крыму

Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням

10:26 понедельник, 28 июня 2021
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням

фото © zdrav.expert

За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3601 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период – 43 056 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обещают не вводить дополнительные ограничения для туристов. Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

111 случаев: коронавирус в Севастополе. По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням

Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням

За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса

В Крыму растет количество тяжелых случаев коронавируса

В республике Крым по сравнению с концом зимы, в разы увеличилось количество госпитализаций лиц с тяжелым течением коронавируса.

Актуальные темы

На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб

В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.

вчера

Водный кризис
Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации