Австралию просят вернуть в Севастополь захваченные во время Крымской войны пушки

В федеральный парламент Австралии с петицией о возвращении Русских пушек, установленных в сиднейском парке Сентенниал, обратились российские соотечественники.

Инициативу возглавил австралийский отдел Союза казаков-воинов России и зарубежья, рассказал его глава Семен Бойков, передает ТАСС.

Русские пушки были отлиты в середине XIX века на Александровском заводе в Петрозаводске и стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны (1853-1856 годы). Союзные войска захватили их вместе с другими трофеями и отправили в города британской империи и Австралии. Трофейные пушки получили такие города как Аделаида, Мельбурн, Сидней и Хобарт.

Сегодня они установлены в сиднейском парке Сентенниал, около казарм штата Виктория в Мельбурне, перед зданием оружейной палаты Аделаиды, около ворот казарм Энглси в Хобарте и в городском парке Лонсестона (Тасмания).

Через столетие в государственном архиве Австралии были обнаружены дипломатические телеграммы, которые позволяют вернуть орудия назад в Севастополь. По данным Бойкова, в январе 1917 года премьер-министр Австралии Уильям Хьюз принял решение вернуть пушки и его поддержало правительство Великобритании.

«Россия будет очень признательна за возвращение пушек, захваченных во время Крымской войны и теперь находящихся в распоряжении правительства Содружества. Мы полагаем, что такой шаг станет очевидным знаком наших союзнических чувств для народа России и ее правительства», — цитирует письмо австралийского премьера Уильяма Хьюза Бойков.

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