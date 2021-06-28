Происшествия
Авиарейс «Москва - Симферополь» отменили из-за пассажира
Одна из российских авиакомпаний отменила рейс Симферополь — Москва после задержки на 5,5 часов, об этом сообщила пассажирка этого рейса.
Рейс Симферополь — Москва должен был вылететь в 22.45 в субботу, после чего его перенесли до 2.55, потом на 4.30, потом на 7.30. Около 4 утра выяснилось, что самолет вообще никуда не полетит, — передает КП-Крым.
По ее словам, только половина пассажиров смогла перебронировать билеты, и улететь другим рейсом, для остальных мест в самолете не хватило. В гостинице никого не разместили, также по причине отсутствия мест. Только спустя пять часов ожидая пассажирам предложили еду, практически перед отменой рейса.
В пресс-службе авиакомпании объяснили, что самолет не вылетел из-за одного пассажира, которому стало плохо.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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