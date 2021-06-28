Аксенов назвал «недостаточным» темп уборки пострадавшей от затопления Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов считает «недостаточным» темп уборки Керчи, пострадавшей от потопа.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем. Напомню, что в понедельник работаю по городу Керчи», – отметил Аксенов.

26 июня в МЧС России по Крыму сообщали, что в пунктах временного размещения в Керчи остаются 130 человек, принято 1100 обращений на возмещение материального ущерба, составлен 551 акт по оценке ущерба материальных ценностей жителей, признаны пострадавшими – 1480 человек, обследованы 568 единиц автотранспорта, поврежденного вследствие подтопления.

В Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В управлении МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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