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Власть

В Крыму заявили, что договорились принимать туристов из Белоруссии

08:52 воскресенье, 27 июня 2021

Представители делегации из Крыма в ходе визита в Минск подписали контракты на 500 тысяч долларов в сфере туризма, сообщила пресс-служба Минэкономики РК.

«Туристические операторы готовят целевые предложения для белорусских туристов в санаторно-курортном, детском, культурно-познавательном направлениях. Крымские экспортеры-производители вина готовят коммерческие предложения под запросы белорусских закупщиков», – рассказал глава ведомства Дмитрий Шеряко.

По его словам, по сотрудничеству в области поставок винной продукции переговоры продолжаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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