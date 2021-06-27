Власть
В Крыму руководителя посадили под домашний арест за долги по зарплате
В Севастополе по решению суда взят под домашний арест руководитель одной из строительных фирм, которого подозреваю в невыплате своим сотрудникам заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Общая сумма задолженности составила почти два миллиона рублей.
«Заработная плата 24 работникам предприятия не выплачивалась с января по апрель 2021 года. Общая сумма задолженности составила более 1,7 миллиона рублей. При этом руководитель предприятия имел возможность ее выплачивать, но денежные средства направлялись на другие нужды, в том числе приобретение товаров и услуг», - говорится в сообщении крымского Следкома.
Следствие допросило потерпевших и персонал фирмы, проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация. Были предприняты меры для изъятия имущества должника, оценки и последующего ареста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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