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Власть

В Крыму руководителя посадили под домашний арест за долги по зарплате

10:14 воскресенье, 27 июня 2021

В Севастополе по решению суда взят под домашний арест руководитель одной из строительных фирм, которого подозреваю в невыплате своим сотрудникам заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Общая сумма задолженности составила почти два миллиона рублей.

«Заработная плата 24 работникам предприятия не выплачивалась с января по апрель 2021 года. Общая сумма задолженности составила более 1,7 миллиона рублей. При этом руководитель предприятия имел возможность ее выплачивать, но денежные средства направлялись на другие нужды, в том числе приобретение товаров и услуг», - говорится в сообщении крымского Следкома.

Следствие допросило потерпевших и персонал фирмы, проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация. Были предприняты меры для изъятия имущества должника, оценки и последующего ареста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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