Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +24
море +23

Коронавирус в Крыму

В Крыму обещают не будут вводить дополнительные ограничения для туристов

16:35 воскресенье, 27 июня 2021
В Крыму обещают не будут вводить дополнительные ограничения для туристов

фото © travelcrimea.com

Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Власти Крыма не будут вводить требований по сдаче тестов на коронавирус и прохождения карантина для российских туристов, заявили в республиканском министерстве курортов. Предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, по данным чиновников, придется перед заселением в санаторий. При заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы — справки не потребуются. Однако, отмечают в минкурортов РК, каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение.

«Гражданам РФ предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим»,— уточнили в минкурортов РК.

В последние недели количество заразившихся коронавирусом в Крыму стремительно растет. За последние сутки в республике зарегистрировали 232 новых случая.

В регионе действует ряд ограничений, в частности, запрещающий работу хостелов, в некоторых районах полуострова работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита. Ранее власти Севастополя приняли решение заселять в санатории и отели города только вакцинированных туристов. До 16 июля отдыхающих будут принимать по сертификату о вакцинации, справке о наличии антител или по тесту ПЦР. После — только с сертификатом или справкой о наличии антител. Ранее действовавшие ограничения продлили до 31 июля.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.

COVID в Севастополе: больше сотни в день. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Потоп в Крыму
Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение

Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение

Во второй половине воскресенья и весь понедельник в Ялте вновь прогнозируется ливень.

Потоп в Крыму
Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте

Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте

В Крыму решили, что в потопе, который обрушился на Керчь и Ялту, виновата Украина.

Коронавирус в Крыму
В Крыму обещают не будут вводить дополнительные ограничения для туристов

В Крыму обещают не будут вводить дополнительные ограничения для туристов

Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Актуальные темы

На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб

В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.

вчера

Власть
Крымчанам грозят штрафы за украшение дворов покрышками

Крымчанам грозят штрафы за украшение дворов покрышками

Старые автомобильные покрышки — традиционный способ украшения крымских дворов. Однако мало кто знает, насколько это опасные отходы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации