В Крыму обещают не будут вводить дополнительные ограничения для туристов

фото © travelcrimea.com

Власти Крыма не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу для туристов, заявил глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Власти Крыма не будут вводить требований по сдаче тестов на коронавирус и прохождения карантина для российских туристов, заявили в республиканском министерстве курортов. Предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, по данным чиновников, придется перед заселением в санаторий. При заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы — справки не потребуются. Однако, отмечают в минкурортов РК, каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение.

«Гражданам РФ предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим»,— уточнили в минкурортов РК.

В последние недели количество заразившихся коронавирусом в Крыму стремительно растет. За последние сутки в республике зарегистрировали 232 новых случая.

В регионе действует ряд ограничений, в частности, запрещающий работу хостелов, в некоторых районах полуострова работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита. Ранее власти Севастополя приняли решение заселять в санатории и отели города только вакцинированных туристов. До 16 июля отдыхающих будут принимать по сертификату о вакцинации, справке о наличии антител или по тесту ПЦР. После — только с сертификатом или справкой о наличии антител. Ранее действовавшие ограничения продлили до 31 июля.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от гепатита А в Ялте объявили обязательной. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что вакцинация от гепатита А для ряда категорий граждан в Ялте является обязательной.

COVID в Севастополе: больше сотни в день. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.