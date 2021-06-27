Происшествия
Суд вынес приговор жителю Судака, ударившему собутыльницу ножом в живот
За эти действия 42-летний местный житель был приговорен к 4 годам лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на 2 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
В начале ноября прошлого года в своей квартире в Судаке мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Между ними возник конфликт, и женщина попыталась его задушить. В ответ мужчина взял со стола кухонный нож и нанес собутыльнице удар в живот. Колото-резанную рану он самостоятельно обработал, а в дальнейшем потерпевшая обратилась в учреждение здравоохранение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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