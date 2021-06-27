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Потоп в Крыму

Сели и подъем уровня воды в реках предсказывают Крыму в МЧС

15:51 воскресенье, 27 июня 2021
Сели и подъем уровня воды в реках предсказывают Крыму в МЧС

фото © rbc.ru

27 и 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра, а в селевых бассейнах ожидается угроза схода селей.

Такой прогноз Крыму на воскресенье и понедельник дает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Крымчан и гостей полуострова в связи с погодным прогнозом и риском возникновения ЧС предупреждают о высокой вероятности подтопления территорий, схода селевых потоков, порывов линийэлектропередач и связи, повалом деревьев и обрушением слабо закрепленных конструкций, нарушении работы дорожных и коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения.

«Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рек поднять имущество в домах на высоту не менее 30 см и перейти в пункты временного размещения граждан, адреса которых можно уточнить в администрациях муниципальных образованиях», - говорится в распространяемом сообщении.

Также гражданам рекомендуют не находиться вблизи рек, не планировать походы в горы, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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