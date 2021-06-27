Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5384 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период – 43 029 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

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