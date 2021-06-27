Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID в Севастополе: больше сотни в день ● Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки ● Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита ● Симферопольский роддом снова переводят в ковидный режим ● Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5384 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период – 43 029 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID в Севастополе: больше сотни в день. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.
Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных. Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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