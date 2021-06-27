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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 воскресенье, 27 июня 2021
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5384 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период – 43 029 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID в Севастополе: больше сотни в день. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Рост не останавливается: 247 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 25 июня на территории Республики Крым выявили 247 случаев заражения коронавирусом.

Власти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита. Активные жители Ялты и блогеры, освещающие городскую жизнь, могли бы поработать на благо города и проводить общественный контроль ялтинских заведений на предмет соблюдения коронавирусных ограничений и контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Власти объявили подворный обход в Ялте для выявления больных. Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 26 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

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