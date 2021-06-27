Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, туман (Ночью и утром местами туман.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (Ночью и утром местами туман.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 3 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 23, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 22, в Сочи - 23, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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