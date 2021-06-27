Почему затопило Ялту и Керчь

фото © Новости Крыма

В июне Крым «накрыл» черноморский циклон, который спровоцировал сильнейшие ливни и наводнения. Керчь, Ялта и другие регионы республики оказались в зоне подтоплений.

О том, почему на полуострове возникли такие опасные природные явления, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, сейчас идет определенное изменение климата. Еще пару месяцев назад в Крыму остро стоял вопрос нехватки пресной воды, так как некоторое время на полуострове не было дождей.

«У нас есть среднегодовое количество осадков, и это не просто статистика. То есть, если в каком-то месяце мы недополучили дождей, то в каком-то другом месяце мы получим их больше, чем нужно. Этот механизм сработал и сейчас», - отметил Вахрушев.Несмотря на то, что оба события были вызваны циклоном, специфика причины затоплений Керчи и Ялты существенно отличается, утверждает ученый.

«В Керчи ситуация была во многом спровоцирована техногенными факторами. Были прорваны дамбы и плотины, которые сооружены выше уровня реки Мелек-Чесме. Они построены в 60-е – 70-е годы для нужд сельского хозяйства. В последнее время про них «забыли», так как многие из них стояли без воды. А когда начались дожди и они стали наполняться, дамбы не выдержали потоки», - объяснил специалист.

По мнению Вахрушева, это случилось потому, что мониторинг сооружений никто не вел. Прорвав их, река вышла из берегов, что повлекло наводнения в городе.

В Ялте ситуация сложилась несколько иначе. Вахрушев объяснил, что во временных водотоках, оврагах и руслах вода перестала «помещаться»: она напитала влагой поверхностные грунты, и после этого начался плоскостной смыв. Из-за особенностей строения города временными «руслами» переполненных рек и ручьев стали асфальтированные улицы. В будущем таких ситуаций можно избежать инженерными методами.

«К примеру, может помочь создание определенных заградительных дамб на пути движения потоков в русло», - поделился ученый.

Кроме этого, поможет запрет на застройку определенных зон. Специалист предупреждает, что строить в поймах и на первой террасе горных водоемов нельзя, в то время как в Ялте здания стоят практически в русле реки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Специалисты дезинфицировали более 270 км улиц в Ялте и Керчи. Специалисты по санобработке провели дезинфекцию более 270 километров улиц в Ялте и Керчи.

Морское дно осталось обследовать на восьми пляжах в Ялте. Обследовать морское дно на безопасность осталось на восьми пляжах Ялты.

В Симферополе аварии на сетях: часть улиц без воды. В Симферополе из-за аварий некоторые улицы остались без водоснабжения.

Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю. С понедельника в регионе начнут брать пробы воды в местах отдыха.