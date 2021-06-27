Потоп в Крыму
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Почему затопило Ялту и Керчь
фото © Новости Крыма
В июне Крым «накрыл» черноморский циклон, который спровоцировал сильнейшие ливни и наводнения. Керчь, Ялта и другие регионы республики оказались в зоне подтоплений.
О том, почему на полуострове возникли такие опасные природные явления, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
По его словам, сейчас идет определенное изменение климата. Еще пару месяцев назад в Крыму остро стоял вопрос нехватки пресной воды, так как некоторое время на полуострове не было дождей.
«У нас есть среднегодовое количество осадков, и это не просто статистика. То есть, если в каком-то месяце мы недополучили дождей, то в каком-то другом месяце мы получим их больше, чем нужно. Этот механизм сработал и сейчас», - отметил Вахрушев.Несмотря на то, что оба события были вызваны циклоном, специфика причины затоплений Керчи и Ялты существенно отличается, утверждает ученый.
«В Керчи ситуация была во многом спровоцирована техногенными факторами. Были прорваны дамбы и плотины, которые сооружены выше уровня реки Мелек-Чесме. Они построены в 60-е – 70-е годы для нужд сельского хозяйства. В последнее время про них «забыли», так как многие из них стояли без воды. А когда начались дожди и они стали наполняться, дамбы не выдержали потоки», - объяснил специалист.
По мнению Вахрушева, это случилось потому, что мониторинг сооружений никто не вел. Прорвав их, река вышла из берегов, что повлекло наводнения в городе.
В Ялте ситуация сложилась несколько иначе. Вахрушев объяснил, что во временных водотоках, оврагах и руслах вода перестала «помещаться»: она напитала влагой поверхностные грунты, и после этого начался плоскостной смыв. Из-за особенностей строения города временными «руслами» переполненных рек и ручьев стали асфальтированные улицы. В будущем таких ситуаций можно избежать инженерными методами.
«К примеру, может помочь создание определенных заградительных дамб на пути движения потоков в русло», - поделился ученый.
Кроме этого, поможет запрет на застройку определенных зон. Специалист предупреждает, что строить в поймах и на первой террасе горных водоемов нельзя, в то время как в Ялте здания стоят практически в русле реки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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