Пляжи Крыма: где можно купаться после ликвидации последствий ЧС

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В разной степени пострадавшие от наводнения в Крыму пляжи в курортных городах республики начинают открываться, но не все и не везде. Практически восстановили пляжные территории в Ялте, однако купаться здесь по-прежнему запрещено.

При этом в большинстве других районов Крыма ситуация для отдыхающих к данному моменту уже полностью стабилизирована, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

«На восьми пляжах в центре города (Ялты - ред.) требуется повторное обследование дна. Еще на четырех пляжах из 86 на данный момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы <...> все остальные приведены в нормативное состояние, на них можно отдыхать, но купание пока запрещено. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – сообщили в ведомстве.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, купание разрешено в Алуште, Саках, Евпатории, Феодосии, Судаке, а также в селе Песчаном, пгт. Николаевка, Сакском, Бахчисарайском, Ленинском, Симферопольском, Черноморском и Раздольненском районах Крыма.

Он отметил, что сейчас ведется работа по выработке графика открытия пляжей, расположенных западнее Ялты, начиная от Фороса.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал, что почти все пляжи Большой Ялты восстановили, подсыпали на них гальку, и люди здесь уже загорают, но купание разрешать будут поэтапно – в зависимости от состояния каждой конкретной территории.

«Их открытие для купания будет поэтапным, по мере получения проб о качестве морской воды и обследования дна побережья. Состояние воды мониторится ежедневно. Ждем, пока осядет весь ил и грязь», – прокомментировал Черняк ситуацию.

Он заверил, что курортная жизнь в Ялте уже возобновлена: и музейные туры, и экскурсии, в том числе морские, открыты и доступны. При этом особым видом внутреннего туризма стали визиты в пострадавшую от стихии Ялту любопытных граждан.

Накануне на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Крыму глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что открытие пляжей, скорее всего, будет возможно не раньше, чем через неделю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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