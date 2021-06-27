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Потоп в Крыму

На Крым вновь надвигаются ливни и шквал

09:57 воскресенье, 27 июня 2021

27 июня на полуостров вновь обрушится непогода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метра в секунду», - сообщают в МЧС.

В ведомстве отметили, что во время непогоды велика вероятность обрыва линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций, нарушение работы транспорта и коммунальных служб.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность, отказаться во время непогоды от похода на море, не стоять и не ставить автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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