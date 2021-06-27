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Потоп в Крыму

Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение

17:27 воскресенье, 27 июня 2021
Ялта
Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение

фото © Новости Крыма

Во второй половине воскресенья и весь понедельник в Ялте вновь прогнозируется ливень.

Об этом в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Мы получили штормовое предупреждение: со второй половины 27 числа и весь день 28 июня прогнозируются сильные дожди и поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до полутора метров. Я обращаюсь ко всем, кто живет в зоне подтопления, недалеко от рек: пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться  пункты временного размещения», - сказала Янина Павленко.

Глава напомнила, что на текущий момент запрещено купаться в море возле Ялты.«Детские сады до среды включительно не будут работать, пока не будет подтверждения о стабилизации ситуации с водой», - сообщила глава администрации города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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