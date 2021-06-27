Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Сели и подъем уровня воды в реках предсказывают Крыму в МЧС ● Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте ● На Крым вновь надвигаются ливни и шквал ● Пляжи Крыма: где можно купаться после ликвидации последствий ЧС ● Почему затопило Ялту и Керчь
Мэр Ялты объявила новое штормовое предупреждение
фото © Новости Крыма
Во второй половине воскресенья и весь понедельник в Ялте вновь прогнозируется ливень.
Об этом в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы получили штормовое предупреждение: со второй половины 27 числа и весь день 28 июня прогнозируются сильные дожди и поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до полутора метров. Я обращаюсь ко всем, кто живет в зоне подтопления, недалеко от рек: пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться пункты временного размещения», - сказала Янина Павленко.
Глава напомнила, что на текущий момент запрещено купаться в море возле Ялты.«Детские сады до среды включительно не будут работать, пока не будет подтверждения о стабилизации ситуации с водой», - сообщила глава администрации города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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